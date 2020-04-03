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19:00 03.04.2020

В Херсонской области полиция открыла дело из-за выдачи больницей тела умершей пациентки, у которой позже подтвердили COVID-19

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В Херсонской области полиция открыла дело из-за выдачи больницей тела умершей пациентки, у которой позже подтвердили COVID-19

В Херсонской области правоохранители открыли уголовное производство в отношении работников районной больницы по факту возможного нарушения норм предотвращения инфекционных болезней, сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

"В Херсонской области работники районной больницы допустили нарушения норм и правил предотвращения инфекционных болезней. Не дождавшись результатов сделанного лабораторного исследования на коронавирус, они выдали для захоронения тело умершей пациентки ее родственникам. Позже тест выявил у женщины болезнь COVID-19.

"Как установили правоохранители, в Олешковскую центральную районную больницу была госпитализирована 68-летняя пациентка с предварительным диагнозом - пневмония. У нее отобрали материалы для проведения лабораторного исследования на наличие коронавируса. К сожалению, пациентка умерла", - сказано в сообщении полиции на странице в Фейсбуке.

Так, сотрудники районной больницы допустили нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, поскольку 1 апреля они выдали родным для погребения тело женщины, не получив окончательных результатов тестирования на инфекционное заболевание COVID-19.

В результате, диагноз коронавирусной болезни у женщины подтвердился, следовательно, тело было погребено без соблюдения требований распоряжения Руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, связанной с распространением коронавирусной болезни, что заведомо могло повлечь распространение этого заболевания.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают круг лиц, контактировавших с женщиной и присутствовали на ее похоронах. Эти граждане пройдут медицинское обследование, им будут проведены экспресс-тесты на наличие коронавируса и они будут находиться на самоизоляции.

Теги: #херсонская_область #смерть #коронавирус
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