Суды пытаются переносить заседания на послекарантинный период, система электронного суда работает неудовлетворительно
Карантинный режим, введенный для противодействия распространению коронавирусной инфекции, отражается на работе судов, которые пытаются переносить заседания на послекарантинный период, система электронного суда работает неудовлетворительно, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы.
По словам партнера юридической компании "Правовой Альянс" Ильи Костина, в период карантина судебные заседания проводятся в основном по уголовным делам, где есть ограничения по срокам, например, продление срока досудебного расследования, рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения и пр.
"По судебным делам, которые слушаются хозяйственными судами и в порядке гражданского судопроизводства судами общей юрисдикции, коллеги сообщают, что уже более 10 дней не присутствовали ни на одном заседании. Суды снимают дела с рассмотрения, обзванивая стороны для дачи согласия о переходе на упрощенное исковое производство. Если стороны согласны, направляется ходатайство и судья рассматривает дело письменно, без вызова сторон. Если такой возможности нет, суды переносят рассмотрение дел на конец апреля или позже", - сказал он.
Костин также обратил внимание на неудовлетворительную работу системы электронного суда, которая решила бы много вопросов, "но, к сожалению, полноценно работать в этой системе невозможно".
"Понимая это, суды позволяют направлять процессуальные документы на простую электронную почту, что очень удобно, но не совсем соответствует действующему законодательству", - сказал он.
Также, по наблюдению Костина, если оффлайн заседания все-таки проводятся, то все должны использовать медицинские маски и перчатки. Также в залах проводится кварцевание помещений, преимущественно в Верховном суде и ВАКС.
"Был случай, когда на заседании мне потребовался помощник, чтобы держать большое фото с места происшествия. Верховный суд в составе Кассационного хозяйственного суда сначала отказал в доступе свободного слушателя, но после настойчивых просьб и ссылок на процессуальные законы дал разрешение", - сказал он.
Костин обратил внимание, что если в Верховном суде участниками процесса являются в основном адвокаты, имеющие определенный социальный статус и личную сознательность, то "в судах общей юрисдикции можно встретить очень "ярких" представителей другого слоя общества".
"Все мы помним судебные процессы с большим количеством лиц, поддерживавших подозреваемых при избрании меры пресечения, например в "деле Шеремета" против кардиохирурга Кузьменко, военнослужащих Антоненко и т.д. Теперь этого не будет. Но именно на этот период приходится время продлении сроков содержания под стражей этих лиц. Интересно, что Главное научно-экспертное управление аппарата Верховной Рады в своем заключении тоже обратило внимание на это обстоятельство. По мнению управления, предложенная редакция не позволяет установить основания, на которых судья может прийти к выводу о наличии угрозы жизни и здоровью конкретного лица. Поэтому указанная норма может быть использована для искусственного создания препятствий для участия конкретных лиц в судебном заседании", - сказал он.
В свою очередь старший юрист юридической фирмы "Астерс" Сергей Дусановский отмечает, что участники процесса стали обращаться с ходатайствами об отложении заседаний, которые, в свою очередь, поддерживаются судом. Такая ситуация действительно привела к массовому переносу заседаний.
"Следуя рекомендациям, суды также самостоятельно ограничили собственную нагрузку – заседания снимаются с рассмотрения с уведомлением о датах следующего заседания соответствующими определениями. Однако, учитывая, что карантин уже был продлен до 24 апреля, и эта дата может не быть окончательной, на данный момент нет четкого понимания, состоятся ли такие перенесенные заседания", - сказал он.
Юрист подчеркнул, что те судебные заседания, в которых ему удалось принять участие уже после объявления карантина на национальном уровне, проходили в обычном формате открытого судебного заседания, однако с соблюдением сотрудниками суда необходимых защитных мер (использование защитных масок, одноразовых перчаток и пр.).
Он также отметил, что механизм практической реализации возможности проведения судебных заседаний онлайн остается открытым.
Со своей стороны юрист юридической фирмы "Астерс" Роман Герасименко отметил, что суды продолжают принимать решения по делам, в которых не требуется личного присутствия участников, а многие судьи предлагают участникам дать свое согласие на рассмотрение дела в отсутствие представителей.
"В любом случае проблемной точкой является ознакомление сторон с материалами судебных дел. На практике выходом из ситуации может быть отправка судом скан-копий материалов на электронную почту представителя. Но такой способ ознакомления требует траты большего времени и ресурсов суда и поэтому возможен только при необходимости ознакомиться с небольшим объемом документов", - сказал Герасименко.
Управляющий партнер юридической компании "Ревелин Информейшн" Александр Кеер со своей стороны отметил, что поскольку сейчас суды работают в особом режиме и проводят заседание с участниками дела в порядке письменного производства или в режиме видеоконференции, то ряд судов на своих официальных сайтах размещает информацию о порядке работы конкретного суда на период карантина, переносе рассмотрения дел, подачи документов и по другим вопросам.
"На практике, если рассмотрение дела не предусматривает обязательного участия участника дела, суды обращают внимание на возможность подачи в суд заявления о рассмотрении дела без их участия, рассмотрении дела по имеющимся в нем материалам или об отложении судебного заседания", - сказал он.
Кеер обратил внимание, что во время карантина суды удовлетворяют заявления участников сторон об отложении судебного заседания, минимизируют устное рассмотрение дел, увеличивая рассмотрение дел в порядке письменного производства.
В свою очередь член правления Ассоциации юристов Украины (АЮУ) Владимир Кравчук и представители судейского корпуса – заместитель главы Деснянского райсуда Киева Елена Лисовская и судья-спикер Днепровского районного суда Киева Юлия Иванина в своем комментарии отметили, что "суды работают в штатном режиме, но с определенными особенностями, обеспечивая равный доступ к процессу для сторон". В то же время, по их словам, "организация работы аппарата суда и судей несколько изменилась".
"Как правило, в судах проведено собрание судей, на котором принято решение временно, на период карантина, ограничить рассмотрение дел в открытых судебных заседаниях с участием участников судебного процесса", - отметили эксперты АЮУ.
По их словам, указанные ограничения не касаются рассмотрения материалов (представлений) следственных органов об обыске, избрания и о продления меры пресечения в виде содержания под стражей, продления сроков досудебного сроков досудебного расследования; рассмотрения уголовных производств в которых обвиняемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей; дел об административных правонарушениях, в которых в случае отложения рассмотрения дела заканчиваются сроки.
Гражданам разъясняется возможность отложения рассмотрения дел в связи с карантинными мероприятиями, а участникам судебных заседаний рекомендуется подавать в суд заявление о рассмотрении дела в их отсутствии по имеющимся в деле материалам; все необходимые документы (заявления, жалобы, отзывы, объяснения, ходатайства и т.д.) предоставлять суду в электронном виде на электронный адрес суда через личный кабинет в системе "Электронный суд", по почте, факсу или дистанционным средствам связи.
Также ограничен допуск в судебные заседания лиц, не являющихся участниками судебных заседаний. Самостоятельное перемещение участников судебного процесса по помещению суда не допускается.
Судьям и работникам аппарата суда при малейших признаках заболевания рекомендуется принять меры по самоизоляции, информировать о своем состоянии здоровья соответствующее учреждение здравоохранения и руководство суда.
При этом, по словам экспертов АЮУ, в подавляющем большинстве участники судебного производства с пониманием относятся к ситуации, сложившейся в судах, и пользуются своим правом обратиться в суд с ходатайством об отложении судебного разбирательства в связи с карантином.
"Ежедневно количество заявлений о переносе заседаний в связи с коронавирусом по делам, где такой перенос возможен, увеличивается", - подчеркнул Кравчук.
Вместе с тем, по оценке экспертов АЮУ, "имеют место случаи откровенного возмущения со стороны граждан, ведь люди посещают суд не только для участия в судебных заседаниях, но и для получения исполнительных документов, копий судебных решений, которые им срочно необходимы и других документов". Все такие обращения удовлетворяются, доступ к правосудию и право на получение исполнительных документов и копий решений суда обеспечивается.
В то же время, по словам экспертов АЮУ, "нередки случаи злоупотребления правом на отложение рассмотрения в связи с карантином". В частности, это часто происходит для затягивания сроков наложения административного взыскания, в том числе по делам об административных правонарушениях - управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, которые имеют повышенную общественную опасность.
"Возможность приостановить производство по таким делам при введении карантинных мероприятий не предусмотрена, поэтому они должны быть рассмотрены в предусмотренные законом сроки (не позднее чем через три месяца с дня совершения правонарушения)", - подчеркивают в АЮУ.
В ассоциации также называют весьма проблемным вопрос рассмотрения уголовных производств, по которым обвиняемые содержатся под стражей, в режиме дистанционного судебного производства (видеоконференции во время трансляции из другого помещения, в котором такие лица содержатся).
Так суд не вправе принять решение об осуществлении дистанционного судебного производства, в котором за пределами здания суда находится обвиняемый, если последний против этого возражает. При этом в соответствии с требованиями действующего законодательства вопрос целесообразности продолжения содержания обвиняемого под стражей суд обязан рассматривать каждые два месяца.
При этом в АЮУ отмечают, что проблемы с доставкой обвиняемых в суд из следственных изоляторов существуют давно и надежды на то, что с введением карантина они решатся, нет.
"В случае отказа обвиняемых от участия в видеоконференции, решить вопрос о целесообразности продления сроков содержания под стражей будет невозможно. Считаем, что при особых условиях, связанных с введением карантина, указанные вопросы продления сроков, даже при несогласии обвиняемого на дистанционное судебное производство, можно было бы решать и при их отсутствии, но при обязательном участии защитника", - подчеркивают в ассоциации.