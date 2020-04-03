События

17:56 03.04.2020

В Кременчуге зафиксирован новый случай коронавируса у 69-летнего пациента, еще четверо мужчин получили положительные экспресс-тесты на COVID-19

1 мин читать
В Кременчуге зафиксирован новый случай коронавируса у 69-летнего пациента, еще четверо мужчин получили положительные экспресс-тесты на COVID-19

В Кременчуге (Полтавская обл.) выявлен еще один случай заболевания коронавирусом, также четверо работников одного предприятия получили положительные экспресс-тесты на COVID-19, сообщил мэр города Виталий Малецкий.

"Сегодня получили положительный результат ПЦР-тестирование на коронавирус еще одного пациента. Это мужчина в возрасте 69 лет (район проживания - Раковка), был госпитализирован с пневмонией в инфекционное отделение БИЛ "Кременчугская" 31 марта. Экспресс-тестирование на коронавирус дало отрицательный результат, однако ПЦР-анализ все-таки подтвердил наличие коронавируса в организме человека", - написал Малецкий на странице в Фейсбуке в пятницу.

Отмечается, что сейчас пациент находится в состоянии средней тяжести, получает необходимое лечение, а эпидемиологи в свою очередь отрабатывают круг его контактных лиц.

"Также сегодня стало известно, что во время мониторингового обследования экспресс-тестами на COVID-19 работников одного из предприятий города, у четырех человек из 15 оказался положительный результат", - добавил мэр Кременчуга.

Установлено, что подозрение выявлено у мужчин, трое из которых проживают в Кременчуге, один - в Кременчугском районе (с.Песчаное). На данный момент все они устроены на обсервацию в больницу восстановительного лечения.

"Сейчас медики уточняют эпидемиологический анамнез этих лиц, будут отправлены анализы на ПЦР-тестирование с целью уточнения диагноза!- подытожил Малецкий.

Как сообщалось, в Полтавской области по состоянию на утро 3 апреля было зафиксировано 4 случая заболевания коронавирусом – все из Кременчуга.

Теги: #коронавирус #кременчуг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:06 03.04.2020
Украина продолжает работать с институтами ЕС, чтобы повод пандемии COVID-19 не был использован для снятия санкций с Москвы - Точицкий

Украина продолжает работать с институтами ЕС, чтобы повод пандемии COVID-19 не был использован для снятия санкций с Москвы - Точицкий

18:05 03.04.2020
Депутаты Европарламента призвали руководство ЕС не снимать по причине коронавируса санкции с России

Депутаты Европарламента призвали руководство ЕС не снимать по причине коронавируса санкции с России

17:45 03.04.2020
TIS, зерновой терминал Neptune и буксирный оператор P&O Maritime Ukraine перечислили 46,4 млн грн на борьбу с коронавирусом

TIS, зерновой терминал Neptune и буксирный оператор P&O Maritime Ukraine перечислили 46,4 млн грн на борьбу с коронавирусом

17:41 03.04.2020
Фонд Порошенко передал очередную партию ИВЛ в Киевскую больницу скорой помощи и продолжает восстанавливать аппараты для других больниц

Фонд Порошенко передал очередную партию ИВЛ в Киевскую больницу скорой помощи и продолжает восстанавливать аппараты для других больниц

16:52 03.04.2020
В Днепропетровской области от коронавируса вылечился еще один человек

В Днепропетровской области от коронавируса вылечился еще один человек

16:50 03.04.2020
Подразделения ВСУ перед отправкой в зону ООС пройдут двухнедельный карантин

Подразделения ВСУ перед отправкой в зону ООС пройдут двухнедельный карантин

15:59 03.04.2020
В Украине готовятся к запуску электронного реестра листков нетрудоспособности

В Украине готовятся к запуску электронного реестра листков нетрудоспособности

15:42 03.04.2020
Киевская область готовится к пику эпидемии коронавируса, который ожидается в 20-х числах апреля

Киевская область готовится к пику эпидемии коронавируса, который ожидается в 20-х числах апреля

15:34 03.04.2020
В Украине с начала карантина составлено 3566 админпротоколов по фактам нарушения правил, открыты 44 уголовных дела

В Украине с начала карантина составлено 3566 админпротоколов по фактам нарушения правил, открыты 44 уголовных дела

15:10 03.04.2020
Правительство Украины запретило больным COVID-19 посещать аптеки и продуктовые магазины, ввело обязательную самоизоляцию лиц старше 60 лет

Правительство Украины запретило больным COVID-19 посещать аптеки и продуктовые магазины, ввело обязательную самоизоляцию лиц старше 60 лет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство Украины запретило больным COVID-19 посещать аптеки и продуктовые магазины, ввело обязательную самоизоляцию лиц старше 60 лет

Нарушивших самоизоляцию дважды будут принудительно отправлять в обсерватор

Кабмин смягчил условия перевозки и уточнил список предприятий, чьи сотрудники могут пользоваться общественным транспортом

Запрет на пребывания в общественных местах без маски и на перемещение группой более 2 лиц будет действовать с 6 апреля

У двоих медиков из Львова подтвердили коронавирус

ПОСЛЕДНЕЕ

Социально незащищенные харьковчане получили наборы продуктов и лекарств – Кернес

Верховный суд оставил в силе максимальные сроки виновным в смертельном ДТП в центре Харькова Зайцевой и Дронову

Правительство Украины обязало работников торговли и сферы услуг ввести защиту глаз, разрешило всем самостоятельно изготавливать маски

Нарушивших самоизоляцию дважды будут принудительно отправлять в обсерватор

Кабмин поручил глава ОГА создать КПП на въезде/выезде с привлечением военнослужащих, проводить скрининг температуры

В Украине обязательной госпитализации в обсерваторы подлежат въезжающие с временно оккупированных территорий

МИД Украины будет содействовать сети супермаркетов "Сильпо" в реализации благотворительного проекта

Киевский метрополитен будет информировать пассажиров о заповеднике "Бабий Яр"

Кабмин смягчил условия перевозки и уточнил список предприятий, чьи сотрудники могут пользоваться общественным транспортом

В Берлине собираются штрафовать за несоблюдение людьми минимальной дистанции в 1,5 метра

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА