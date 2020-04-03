В Кременчуге зафиксирован новый случай коронавируса у 69-летнего пациента, еще четверо мужчин получили положительные экспресс-тесты на COVID-19

В Кременчуге (Полтавская обл.) выявлен еще один случай заболевания коронавирусом, также четверо работников одного предприятия получили положительные экспресс-тесты на COVID-19, сообщил мэр города Виталий Малецкий.

"Сегодня получили положительный результат ПЦР-тестирование на коронавирус еще одного пациента. Это мужчина в возрасте 69 лет (район проживания - Раковка), был госпитализирован с пневмонией в инфекционное отделение БИЛ "Кременчугская" 31 марта. Экспресс-тестирование на коронавирус дало отрицательный результат, однако ПЦР-анализ все-таки подтвердил наличие коронавируса в организме человека", - написал Малецкий на странице в Фейсбуке в пятницу.

Отмечается, что сейчас пациент находится в состоянии средней тяжести, получает необходимое лечение, а эпидемиологи в свою очередь отрабатывают круг его контактных лиц.

"Также сегодня стало известно, что во время мониторингового обследования экспресс-тестами на COVID-19 работников одного из предприятий города, у четырех человек из 15 оказался положительный результат", - добавил мэр Кременчуга.

Установлено, что подозрение выявлено у мужчин, трое из которых проживают в Кременчуге, один - в Кременчугском районе (с.Песчаное). На данный момент все они устроены на обсервацию в больницу восстановительного лечения.

"Сейчас медики уточняют эпидемиологический анамнез этих лиц, будут отправлены анализы на ПЦР-тестирование с целью уточнения диагноза!- подытожил Малецкий.

Как сообщалось, в Полтавской области по состоянию на утро 3 апреля было зафиксировано 4 случая заболевания коронавирусом – все из Кременчуга.