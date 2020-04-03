Фонд Порошенко передал очередную партию ИВЛ в Киевскую больницу скорой помощи и продолжает восстанавливать аппараты для других больниц

В Киевской городской клинической больнице скорой помощи в пятницу в дополнение к двум раннее восстановленным на средства Фонда Порошенко аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) добавлены еще восемь, сообщает пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Марина (Порошенко – ИФ) передала очередную партию аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевскую городскую больницу скорой помощи. Фонд Порошенко продолжает восстанавливать аппараты ИВЛ, которые помогут сохранить жизни украинцев. Кроме этих 10 аппаратов, которые уже передали в Киеве, наш Фонд восстанавливает 5 аппаратов ИВЛ для Николаевской и Ивано-Франковской областей", - написал Порошенко на своей странице в Facebook в пятницу.

Он отметил, что, по словам завотделением интенсивной терапии Киевской горбольницы скорой помощи Игоря Малыша, со времени передачи двух предыдущих аппаратов они уже помогли спасти жизнь пятнадцати пациентам.

Также политик отметил, что в Украине уже зафиксированы случаи, когда украинские врачи заболели коронавирусом. "Поэтому защитить медиков, которые находятся на передовой борьбы с пандемией, сейчас для нас приоритет", - добавил Порошенко.