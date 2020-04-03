В Днепропетровской области от коронавируса вылечился еще один человек

В Днепропетровской области от коронавируса вылечилась женщина, которая одной из первых в регионе попала в больницу с COVID-19, сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко.

"Уже завершило лечение супругов, которые первыми в области получили положительный тест на коронавирус. Мужчину выписали из больницы на прошлой неделе. А сейчас и его жена получила результат повторного теста, который подтвердил: она – здорова", - приводит слова Бондаренко пресс-служба ОГА.

Всего 12 жителей Днепропетровской области сейчас проходят лечение от коронавируса.