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16:52 03.04.2020

В Днепропетровской области от коронавируса вылечился еще один человек

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В Днепропетровской области от коронавируса вылечился еще один человек

В Днепропетровской области от коронавируса вылечилась женщина, которая одной из первых в регионе попала в больницу с COVID-19, сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко.

"Уже завершило лечение супругов, которые первыми в области получили положительный тест на коронавирус. Мужчину выписали из больницы на прошлой неделе. А сейчас и его жена получила результат повторного теста, который подтвердил: она – здорова", - приводит слова Бондаренко пресс-служба ОГА.

Всего 12 жителей Днепропетровской области сейчас проходят лечение от коронавируса.

Теги: #коронавирус #днепропетровская_область
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Интерфакс-Украина
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