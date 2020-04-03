Подразделения ВСУ перед отправкой в зону ООС пройдут двухнедельный карантин

Введение на территории Украины режим чрезвычайной ситуации в целях ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня предусматривает, что военнослужащие Вооруженных сил перед отправкой в зону проведения операции Объединенных сил пройдут двухнедельный карантин.

"Те военные части, которые планируют выполнять задачи в районе ООС, пройдут обязательный двухнедельный карантин перед убытием к месту выполнения задач. Военные должны максимально придерживаться постановлений Кабинета министров Украины и указаний, рекомендаций врачей по мерам безопасности", - сообщил "Армия ФМ" начальник Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ полковник Юрий Бобров.