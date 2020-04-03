Верховный суд оставил в силе максимальные сроки виновным в смертельном ДТП в центре Харькова Зайцевой и Дронову

Коллегия судей кассационного уголовного суда Верховного суда в пятницу рассмотрела кассационные жалобы по делу о ДТП в центре Харькова, в результате которого в октябре 2017 года погибло 6 человек, поданные адвокатами осужденных Елены Зацевой и Геннадия Дронова.

"Верховный Суд постановил: приговор Киевского районного суда Харькова от 26 февраля 2019 года и постановление Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года в отношении Зайцевой Елены Олеговны и Дронова Геннадия Алексеевича оставить без изменения, а кассационные жалобы их защитников адвокатов Плетневой Юлии Владимировны и Токарева Геннадия Владимировича - без удовлетворения", - говорится в резолютивной части постановления, оглашенной в пятницу.

Постановление Верховного Суда вступает в законную силу с момента оглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит

Осужденная по делу Елена Зайцева и ее адвокат Юлия Плетнева на заседание отсутствовали, просили рассматривать жалобы без них.

Другой осужденный Геннадий Дронов, а также потерпевшие и их представители принимали участие в заседании в режиме видеоконференции.

Дронов и его адвокат Геннадий Токарев возражали против удовлетворения жалобы адвоката Зайцевой Юлии Плетневой.

Обвинение, потерпевшие и их представители - выступили против удовлетворения обеих кассационных жалоб.

Защитник Зайцевой в своей жалобе просила Верховный Суд Украины отменить приговор суда первой инстанции и определение Харьковского апелляционого суда в отношении ее подзащитной, а уголовное дело в отношении нее - закрыть. По мнению Плетневой, в приговоре были неконкретно изложены обстоятельства ДТП и суд не определил степень вины Зайцевой. В своей жалобе адвокат утверждала, что вина Зайцевой по сравнению с виной Дронова значительно меньше, поэтому при назначении наказания и определении ответственности по гражданским искам потерпевших необходимо было исходить из соотношения 30% на 70%.

Защитник Дронова Геннадий Токарев в своей жалобе просил отменить решения судов первой и апелляционной инстанции, ссылаясь на неполноту рассмотрения. В частности, не была установлена скорость движения автомобиля Зайцевой, который въехал в пешеходов, и обстоятельства их травмирования. Кроме того, по мнению Токарева, вывод суда о действиях его Дронова основан на предположениях, что свидетельствует о недоказанности наличия в действиях его подзащитного состава преступления.

Как сообщалось, вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул. Сумская и переулка Мечникова вХарькове автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением Дронова. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus. По факту ДТП было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины.

2 февраля 2018 года обвинительный акт в отношении Зайцевой и Дронова поступил в Киевский райсуд Харькова.

В ходе дебатов гособвинение потребовало признать Зайцеву и Дронова виновными по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины и назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года, а гражданские иски потерпевших удовлетворить в полном объеме. Защита Дронова потребовала признать его невиновным в связи с недоказанностью состава преступления. Зайцева заявила, что готова нести любое наказание, которое назначит суд. Ее защита просила суд при назначении наказания Зайцевой учесть смягчающие обстоятельства (раскаяние и добровольное возмещение ущерба).

Материалы в отношении автошколы, где училась Зайцева, были выделены в отдельное производство по ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными и приговорил обоих к максимальным срокам лишения свободы, предусмотренным статьей (по 10 лет) и лишению права управлять транспортными средствами на 3 года.

14 августа Харьковский апелляционный суд отказался смягчить наказание Елене Зайцевой, обвиняемой в ДТП, в результате которого в октябре 2017 года погибло 6 человек, и отменить приговор суда первой инстанции и закрыть уголовное производство в отношении другого обвиняемого в смертельной аварии Геннадия Дронова.

Адвокат Зайцевой Юлия Плетнева и адвокат Дронова Геннадий Токарев подали кассационные жалобы на приговор судов первой и второй инстанций.