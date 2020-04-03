Правительство Украины запретило больным COVID-19 посещать аптеки и продуктовые магазины, ввело обязательную самоизоляцию лиц старше 60 лет

Кабинет министров Украины запретил находящимся на самоизоляции больным COVID-19 посещать аптеки, продуктовые магазины, выгуливать домашних животных.

Соответствующие изменения в постановление № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" правительство утвердило 2 апреля.

Согласно тексту постановления, правительство установило, что обязательной самоизоляции подлежат "лица, имевшие контакт с больным COVID-19, кроме лиц, находившихся в средствах индивидуальной защиты в связи при исполнении служебных обязанностей; лица, в отношении которых есть подозрение на инфицирование, или лица, которые болеют на COVID-19 и не требуют госпитализации, а также лица, достигшие 60-летнего возраста, кроме лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры".

Кроме того, лицо, которому назначили самоизоляцию, обязано указать место самоизоляции и информацию о средствах связи (номер телефона), краткие сведения о состоянии здоровья и хронических заболеваниях – эта информация вносится в соответствующие информационные системы, в частности в мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг.

За дачу ложных сведений о месте своей самоизоляции, средствах связи, а также за несоблюдение режима самоизоляции лицо будет привлечено к административной ответственности, а в случае нарушения режима самоизоляции, повлекшего тяжелые последствия, в том числе смерть третьих лиц - к уголовной ответственности.

Нуждающимся в самоизоляции, в случае невозможности обеспечения заботы о них в период самоизоляции другими лицами, разрешается посещение мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, которые размещены на расстоянии не более 2 км от места самоизоляции, при условии использования средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок без клапана выдоха, а также выгул домашних животных два раза в день.