Правительство Украины обязало работников торговли и сферы услуг ввести защиту глаз, разрешило всем самостоятельно изготавливать маски

Кабинет министров Украины обязал работников торговли и сферы услуг ввести защиту лица и глаз, разрешил всем самостоятельно изготавливать маски.

Соответствующие изменения в постановление № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2" правительство утвердило 2 апреля.

Изменения касаются работников торговли продуктами питания, топливом, деталями для транспортных средств и сельскохозяйственной техники, средствами гигиены, лекарствами, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом, суточным молодняком домашней птицы, средствами связи и телекоммуникаций, в том числе мобильными телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками и другими товарами, которые воспроизводят и передают информацию.

Кроме того, изменения касаются финучреждений, медучреждений, ветбольниц, АЗК, деятельности по продаже, предоставлению в аренду, техническому обслуживанию и ремонта транспортных средств, деятельности по подключению потребителей к интернету, пополнения счетов мобильной связи, оплаты коммунальных услуг и услуг доступа в интернет, ремонту офисной и компьютерной техники, бытовых изделий и предметов личного пользования, объектов почтовой связи, квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг, а также заведений общественного питания с адресной доставкой.