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14:22 03.04.2020

В Украине обязательной госпитализации в обсерваторы подлежат въезжающие с временно оккупированных территорий

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В Украине обязательной госпитализации в обсерваторы подлежат въезжающие с временно оккупированных территорий

Правительство Украины обязало всех въезжающих с временно оккупированных территорий проходить обязательную госпитализацию в обсерваторах (изоляторах) за исключением сотрудников Миссии Международного комитета Красного Креста и дипломатов.

Так, согласно постановлению №255 от 2 апреля правительство установило, что обязательной госпитализации в обсерваторах (изоляторах), которые определяются областными, Киевской городской государственными администрациями, подлежат лица, въезжающие с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым через контрольные пункты въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее.

Исключения составляют сотрудники Миссии Международного комитета Красного Креста, сотрудники аккредитованных в Украине дипломатических миссий, в том числе тех, которые проводят мониторинг ситуации и доставку гуманитарной помощи населению, проживающему на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Крыма, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом.

Теги: #верховная_рада #ордло #коронавирус
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