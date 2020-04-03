МИД Украины будет содействовать сети супермаркетов "Сильпо" в реализации благотворительного проекта

Министерство иностранных дел Украины как центр координации гуманитарной помощи Украине для преодоления эпидемии коронавируса будет предоставлять национальной сети супермаркетов "Сильпо" необходимую поддержку в реализации благотворительного проекта на сумму 100 млн грн по закупке оборудования для украинских больниц и средств индивидуальной защиты для медиков, сообщает МИД.

"Национальная сеть супермаркетов "Сильпо" выделила 100 млн грн на закупку оборудования для украинских больниц и средств индивидуальной защиты для медиков с целью скорейшего преодоления эпидемии коронавируса. 2 апреля представители сети обратились к министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе с просьбой содействовать в переговорах с поставщиками и органами власти иностранных государств с целью ускорения поставок столь необходимой помощи в Украину", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИДа в пятницу.

Министерство заверило, что будет способствовать в ведении переговоров с иностранными поставщиками, а также оказывать поддержку представителям сети супермаркетов "Сильпо" в координации с государственными органами Украины и иностранных государств.