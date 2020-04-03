Кабмин смягчил условия перевозки и уточнил список предприятий, чьи сотрудники могут пользоваться общественным транспортом

Кабинет министров Украины пересмотрел условия перевозки граждан городским и общественным транспортом, установив лимит по количеству единовременно перевозимых пассажиров равный количеству сидячих мест, утвердив их постановлением № 255 от 2 апреля 2020 года.

Кроме того, уточнен перечень предприятий, чьи сотрудники могут пользоваться услугами общественным (служебным и арендованным автотранспортом, а также городским электротранспортом и транспортом, обслуживающим регулярные городские маршруты).

В этот перечень вошли предприятия и учреждения независимо от формы собственности, обеспечивающие охрану здоровья, продовольственное обеспечение, управление и предоставление важнейших государственных услуг, услуг энергообеспечения, водоснабжения, связи и коммуникации, финансовых и банковских услуг.

Кроме того, в список включены предприятия и учреждения, обеспечивающие функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения, сферы обороны, правопорядка и защиты, обеспечивающее деятельность объектов критической инфраструктуры, имеющие непрерывный промышленный цикл.

При этом сохраняется обязательность обеспечения водителей и пассажиров во время таких перевозок средствами индивидуальной защиты (на городских маршрутах допускается использование самостоятельно изготовленных респираторов и защитных масок), соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Все перевозки служебным и арендованным транспортом должны осуществляться исключительно по маршрутам движения, согласованными с органами Национальной полиции.

Помимо этого, "Укрзализныце" разрешили осуществлять как отдельные пассажирские рейсы во внутреннем сообщении по согласованию с Министерством инфраструктуры и Министерством здравоохранения (в частности, рейсы для перевозки медиков, сотрудников правоохранительных органов и железнодорожников).

"Укрзализныце" также разрешили осуществлять отдельные пассажирские рейсы в международном сообщении, решение по которым будет приниматься в каждом отдельном случае по согласованию с Мининфраструктуры, МИД и Администрацией Государственной пограничной службы.

Ранее к перевозке в салоне допускалось не более 10 чел. единовременно в маршрутках и не более 20 чел. единовременно в троллейбусах, автобусах и вагонах трамваев при обязательном ношении маски. После чего эту норму изменили, допустив единовременную перевозку пассажиров, занимающих до 50% сидячих мест в салонах транспортного средства.