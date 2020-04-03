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13:24 03.04.2020

В Киеве есть 380 действующих аппаратов ИВЛ, 60 будут отремонтированы, более 50 - закуплены

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В Киеве есть 380 действующих аппаратов ИВЛ, 60 будут отремонтированы, более 50 - закуплены

Мэр Киева Виталий Кличко разъясняет ситуацию с обеспечением столичных медучреждений аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ): до 400 единиц работают, еще более 50 будут закуплены, а 60 – отремонтированы.

В ходе онлайн-брифинга в пятницу мэр напомнил, что в больницах столицы есть в наличии 380 действующий аппаратов ИВЛ, которые были закуплены до 2020 года. Кличко подчеркнул, что они «работают, оказывают помощь и находятся в хорошем техническом состоянии».

«В этом году за благотворительные средства в больницы переданы 9 аппаратов ИВЛ, за средства резервного фонда город планирует купить еще 52 аппарата ИВЛ и передать в медучреждения, 17 из них мы ожидаем в ближайшее время», - сообщил мэр столицы.

Также городской голова подчеркнул: «У нас есть еще более 60 аппаратов ИВЛ, изношенных, ожидающих ремонта». По словам Кличко, некоторые детали этих аппаратов требуют замены, в настоящее время город решает вопрос ремонта этих аппаратов.

Теги: #киев #коронавирус #кличко #ивл
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