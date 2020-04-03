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13:10 03.04.2020

Отопительный сезон в Киеве закончится 5 апреля - Кличко

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Отопительный сезон в Киеве закончится 5 апреля - Кличко

С воскресенья, 5 апреля, завершается отопительный сезон в Киеве, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Хочу сообщить, что в воскресенье, 5 апреля, мы начнем процесс отключения отопления в жилых домах нашего города", - сказал Кличко в пятницу на онлайн-брифинге.

Кличко отметил, что, согласно прогнозам синоптиков, на предстоящей неделе ожидается потепление - среднесуточная температура поднимется выше 8 градусов.

По его словам, для отключения отопления в столице понадобится максимум два-три дня.

"Отмечу: уже не первый год город заканчивает отопительный сезон раньше традиционного, как прописано, 15 апреля, чтобы киевляне смогли сэкономить средства", - подчеркнул мэр.

Теги: #киев #кличко #отопительный_сезон
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