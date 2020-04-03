У двоих медиков из Львова подтвердили коронавирус

У двоих докторов из львовских больниц подтвердили коронавирусное заболевание Covid-19, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"У двоих львовских медиков ПЦР-тест подтвердил инфицирование коронавирусом. Сейчас они изолированы, проводится опрос людей, с которыми они контактировали, у всех контактных лиц берут биоматериал для проведения ПЦР-тестов", - говорится в сообщении пресс-службы горсовета, обнародованном в пятницу

Один из медиков – 47-летний анестезиолог больницы скорой помощи. Он находился дома на самоизоляции, а после ухудшения самочувствия находится в инфекционной больнице с пневмонией.

Второй медик – 54-летний доктор из 5-й городской поликлиники, контактировавший с пациенткой, у которой обнаружили коронавирус. Он также сейчас находится в инфекционной больнице.

По данным горсовета, во Львовской области в общем зафиксировали 13 случаев инфицирования коронавирусом, из них двое пациентов уже выздоровели.