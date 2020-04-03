Премьер надеется на ослабление карантинных мероприятий в конце апреля и на рестарт экономики Украины в начале мая

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на рестарт экономики в начале мая, ослабление карантина может произойти в конце апреля.

"По нашим расчетам через три недели те, кто сейчас уже больны на коронавирус, должны выздороветь, а введенные ограничения не дадут болезни распространяться дальше. По нашему плану, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное ослабление карантинный мероприятий", - говорится в обращении Шмыгаля.

По его словам, этот процесс будет проходить в несколько этапов.

"Вначале на работу смогут пойти люди трудоспособного возраста, параллельно будет возобновлена работа общественного транспорта. Это позволит нам уже с начала мая начать рестарт экономики", - сказал премьер

В то же время, премьер подчеркнул, что это не будет означать послабления других карантинных мер: ограничения на прогулки и массовые собрания будут продолжать действовать.

Также все будут и дальше вынуждены носить маски, а для учащихся карантин будет продлен.