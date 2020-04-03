События

12:37 03.04.2020

Премьер надеется на ослабление карантинных мероприятий в конце апреля и на рестарт экономики Украины в начале мая

1 мин читать
Премьер надеется на ослабление карантинных мероприятий в конце апреля и на рестарт экономики Украины в начале мая

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на рестарт экономики в начале мая, ослабление карантина может произойти в конце апреля.

"По нашим расчетам через три недели те, кто сейчас уже больны на коронавирус, должны выздороветь, а введенные ограничения не дадут болезни распространяться дальше. По нашему плану, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное ослабление карантинный мероприятий", - говорится в обращении Шмыгаля.

По его словам, этот процесс будет проходить в несколько этапов.

"Вначале на работу смогут пойти люди трудоспособного возраста, параллельно будет возобновлена работа общественного транспорта. Это позволит нам уже с начала мая начать рестарт экономики", - сказал премьер

В то же время, премьер подчеркнул, что это не будет означать послабления других карантинных мер: ограничения на прогулки и массовые собрания будут продолжать действовать.

Также все будут и дальше вынуждены носить маски, а для учащихся карантин будет продлен.

Теги: #шмыгаль #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:07 03.04.2020
У двоих медиков из Львова подтвердили коронавирус

У двоих медиков из Львова подтвердили коронавирус

12:55 03.04.2020
Кличко: в Киеве 400 пациентов с пневмонией, не все случаи являются следствием коронавируса

Кличко: в Киеве 400 пациентов с пневмонией, не все случаи являются следствием коронавируса

12:37 03.04.2020
Усиление карантинных мер позволит снизить количество критических и летальных случаев во время пикового роста заболеваемости COVID-19 - главсанврач

Усиление карантинных мер позволит снизить количество критических и летальных случаев во время пикового роста заболеваемости COVID-19 - главсанврач

12:15 03.04.2020
Кабмин утвердил список дополнительных ограничений на время карантина

Кабмин утвердил список дополнительных ограничений на время карантина

11:17 03.04.2020
Пиво Corona из-за коронавируса временно перестали варить в Мексике

Пиво Corona из-за коронавируса временно перестали варить в Мексике

11:01 03.04.2020
Минздрав рассматривает каждый случай увольнения медиков из инфекционных больниц, Ляшко в пятницу едет в Тернопольскую область

Минздрав рассматривает каждый случай увольнения медиков из инфекционных больниц, Ляшко в пятницу едет в Тернопольскую область

10:52 03.04.2020
Порошенко в письме Туску призвал ЕС дать решительный отпор попыткам РФ использовать пандемию для снятия санкций

Порошенко в письме Туску призвал ЕС дать решительный отпор попыткам РФ использовать пандемию для снятия санкций

10:47 03.04.2020
8.5 тыс. украинцев за границей просят как можно скорей эвакуировать их на Родину

8.5 тыс. украинцев за границей просят как можно скорей эвакуировать их на Родину

10:47 03.04.2020
Минздрав проведет проверку и создаст реестр обсерваторов

Минздрав проведет проверку и создаст реестр обсерваторов

10:28 03.04.2020
МИД Украины будет решительно противостоять любым попыткам манипулировать коронавирусом

МИД Украины будет решительно противостоять любым попыткам манипулировать коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

У двоих медиков из Львова подтвердили коронавирус

Усиление карантинных мер позволит снизить количество критических и летальных случаев во время пикового роста заболеваемости COVID-19 - главсанврач

Кабмин утвердил список дополнительных ограничений на время карантина

В Украине на 10:00 пятницы зафиксировано 942 случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели

В Тернопольской области еще один летальный исход от Covid-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Отопительный сезон в Киеве закончится 5 апреля - Кличко

На выходных погода в Украине почти не изменится, небольшой дождь пройдет только на западе страны

Кулеба заверил, что Украина продолжает вести переговоры с Ираном, чтобы получить "черные ящики" сбитого самолета МАУ

Генпрокурор проводит с руководителями правоохранительных органов совещание по противодействию преступности на украинской таможне

В Украине на 10:00 пятницы зафиксировано 942 случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели

Нардепу Дубневичу, подозреваемому в завладении госсредствами более 93 млн грн, продлены обязательства до 29 апреля

В Тернопольской области еще один летальный исход от Covid-19

Напавший на журналистов во время съемок сюжета о нарушении карантина на спортплощадке в киевском Гидропарке задержан

За сутки границу Украины пересекли 13,5 тыс. человек, из них 7,2 тыс. украинцев, возвращающихся в страну

Число жертв коронавируса в мире превысило 52 тысячи, число инфицированных - более 1 миллиона

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА