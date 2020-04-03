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12:55 03.04.2020

Кличко: в Киеве 400 пациентов с пневмонией, не все случаи являются следствием коронавируса

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Кличко: в Киеве 400 пациентов с пневмонией, не все случаи являются следствием коронавируса

Образцы для тестирования на COVID-19 отобраны у 400 пациентов с пневмонией в столице, не все случаи заболевания воспалением легких являются осложнением, вызванным коронавирусом, заявляет мэр Киева Виталий Клчико.

В ходе онлайн-брифинга в пятницу городской голова напомнил, что в Киеве начато тестирование на COVID-19 всех пациентов с диагнозом "воспаление легких".

"Тесты, которые определяют наличие коронавируса, есть…. В больницах города с диагнозом "пневмония" сегодня находится почти 400 больных, у всех уже отобраны образцы для лабораторных исследований на выявление коронавируса", - сказал Кличко.

При этом мэр подчеркнул: "Как отмечают врачи, не все случаи пневмонии – это последствия осложнений коронавируса".

По словам столичного мэра, ежегодно пневмонией в мире болеют 450 млн чел., что составляет 7% от всего населения планеты От пневмонии умирает около 4 млн чел. в год.

"При первых признаках подозрения на воспаление легких сразу обращайтесь к врачу", - добавил Кличко.

Теги: #кличко #коронавирус
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