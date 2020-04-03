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12:15 03.04.2020

Кабмин утвердил список дополнительных ограничений на время карантина

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Кабмин утвердил список дополнительных ограничений на время карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об утверждении Кабинетом министров списка дополнительных ограничений на время действия карантинных мер.

"Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Украине. Единственным способом разорвать цепь заражения и сохранить человеческие жизни является усиление карантинных мероприятий. После долгого обсуждения правительство утвердило список дополнительных ограничений. Решение Кабинета министров Украины в ближайшее время будет официально опубликовано", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале в пятницу.

Теги: #шмыгаль #коронавирус #кабмин
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Интерфакс-Украина
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