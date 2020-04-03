Минздрав рассматривает каждый случай увольнения медиков из инфекционных больниц, Ляшко в пятницу едет в Тернопольскую область

Министерство здравоохранения Украины рассматривает каждый случай увольнения медиков из инфекционных больниц, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Мы стараемся рассматривать каждый случай увольнения медиков – мы связываемся с департаментами здравоохранения, разговариваем с главврачами, чтобы узнать причину увольнений. Недавно я общался с руководством Монастырысской центральной районной больницы – там информация об увольнении не подтвердилась",- сказал он.

"Чтобы детально пообщаться с медработниками, я сегодня еду в Тернопольскую область, чтобы обсудить проблемы с медиками",- добавил он.