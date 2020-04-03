Генпрокурор проводит с руководителями правоохранительных органов совещание по противодействию преступности на украинской таможне

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова начала совещание по противодействию преступности в сфере взимания таможенных платежей.

Совещание проходит с участием главы Государственной таможенной службы Украины Максима Нефьодова, и.о. директора Государственного бюро расследований Александра Соколова, и.о. главы Государственной фискальной службы Украины Сергея Солодченко и заместителя главы Государственной налоговой службы Украины Дмитрия Венцковского, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Участники планируют обсудить состояние противодействия преступности в сфере взимания таможенных платежей и причины недопоступления в бюджет от деятельности таможенных органов", - указывается в сообщении.