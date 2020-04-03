8.5 тыс. украинцев за границей просят как можно скорей эвакуировать их на Родину

8.5 тыс. находящихся на рубежом граждан Украины обратились в украинские дипломатические учреждения с просьбой как можно быстрее эвакуировать их в Украину в связи с пандемией Covid-19, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"На данный момент в программе "Защита" - речь будет идти о количестве граждан, которые обратились за помощью к иностранным дипломатическим учреждениям Украины - принимают участие 13 тыс. 787 граждан Украины... Из этих 13 тыс. 787 граждан 8 тыс. 538 настаивают на возвращении в Украину как можно быстрее", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.

Кроме того, по данным МИД, у 140 украинцев, которые временно "застряли" за границей, есть проблемы с жильем. "Мы пытаемся им максимально помогать. У нас есть случаи, когда получается благодаря сотрудничеству с местным бизнесом или церковью решать вопрос проживания", - отметил министр.

Он привел пример, когда в Испании благодаря взаимодействию с церковью удалось разместить группу украинцев на территории монастыря.

По словам Кулебы, также с гражданами Украины за границей проводят разъяснительную работу о том, что по возвращении в Украину они должны будут пройти обсервацию.