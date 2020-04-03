Нардепу Дубневичу, подозреваемому в завладении госсредствами более 93 млн грн, продлены обязательства до 29 апреля

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продолжил процессуальные обязательства, возложенные на народного депутата Украины 9-го созыва Ярослава Дубневича, подозреваемого по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

"Срок действия обязательств определен в пределах срока досудебного расследования - до 29 апреля 2020 года", - сообщает пресс-служба САП в соцсети Facebook.

Согласно решению суда, подозреваемый обязуется прибывать по требованию детектива, прокурора и суда, сообщать о смене места проживания или места работы, воздерживаться от общения со свидетелями и сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Как сообщалось, по версии следствия, Дубневич лоббировал выделение денежных средств из бюджета "Укрзализныци" на закупку товаров в подконтрольные ему предприятия. Финансовые потери от реализации схемы процедур открытых торгов стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления, согласно материалам экспертизы, превысили 93 млн грн.

Верховная Рада 31 октября 2019 года поддержала представление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, согласованного с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой, о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении Дубневича.

ВАКС 2 ноября 2019 года избрал нардепу меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.

Апелляционная палата ВАКС 7 ноября 2019 года отменила решение суда первой инстанции и постановила новое, которым к нардепу была применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой 90 млн грн залога.

ВАКС 8 ноября того же года сообщил о внесении залога на Дубневича в полном объеме. При этом сообщалось, что 2 ноября он внес 50 млн грн залога, после чего заявил, что не имеет возможности внести его в полном объеме. На момент объявления резолютивной части решения по результатам апелляционного рассмотрения коллегии судей 7 ноября не было известно о факте внесения, размере и времени внесения других средств в качестве залога.