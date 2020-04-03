В Тернопольской области еще один летальный исход от Covid-19

57-летняя жительница пгт Козова Тернопольской области, у которой ранее подтвердили коронавирусное заболевание Covid-19, скончалась в реанимационном отделении местной районной больницы, став второй жертвой эпидемии в области.

"В Козовскую центральную районную больницу пациентка поступила 30 марта. Потом у нее подтвердили Covid-19. Находилась женщина в реанимационном отделении Козовской больницы в тяжелом состоянии… У пациентки была пневмония, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ни с кем из-за границы женщина не контактировала. Умерла пациентка в 20 часов 2 апреля. Выражаем искренние соболезнования семье", - сообщается на странице Тернопольской областной государственной администрации.

В сообщении отмечается, что всего, таким образом, с начала эпидемии коронавируса в Тернопольской области умерло два человека: 68-летний житель Монастырского района и 57-летняя жительница Козова. "В Козовском районе по состоянию на 3 апреля подтверждено 8 случаев Covid-19, 1 - летальный. 2 пациентов проходят лечение в Козовской больницы, еще 5 в больницах Тернополя", - рассказали в обладминистрации.