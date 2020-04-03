События

09:28 03.04.2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 52 тысячи, число инфицированных - более 1 миллиона

2 мин читать
Число жертв коронавируса в мире превысило 52 тысячи, число инфицированных - более 1 миллиона

По состоянию на 08:30 мск пятницы, в мире насчитывался 1млн 15 тыс. 308 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончалась 52 тыс. 648 человек, поправились почти 210 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

По его информации, за истекшие стуки число больных выросло в мире более чем на 83 тыс., умерших - на 6 тыс.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения - Соединенные Штаты, где зафиксировано 245 тыс. 540 инфицированных и 6053 смертных случаев, сообщила South China Morning Post.

В Канаде подтверждено 11 131 случаев заражения и 138 умерших.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия, где зафиксировано 13 915 жертв инфекции и 115 тыс. 242 больных.

В Испании зафиксировано 110 тыс. 238 случаев заболевания (скончались 10 096), Германии - 84 788 (1 107), Франции - 59 926 (5 378), Великобритании - 34 164 (2 926), Швейцарии - 18 827 (536), Турции - 18 135 (356), Бельгии - 15 348 (1 011), Нидерландах - 14784 (1 341), Австрии - 11 108 (158).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрирован 31 новый случаев заражения коронавирусом, 29 - у людей, прибывших из-за рубежа, два (провинции Ляонин и Гуандун) - внутри страны. За сутки из ранее зараженных коронавирусом скончались четыре человека, все в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря от коронавируса в стране умерли 3 322 человек, зарегистрировано 81 620 случаев заболевания, из них 870 - ввезенных из-за границы.

В Иране насчитывается 50 468 больных и 3 160 скончавшихся, в Южной Корее - 10 062 инфицированных и 174 смертных случая.

По данным издания, в мире менее 10 тыс. случаев заражения зарегистрировано почти в 190 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

11 марта ВОЗ объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

Теги: #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:28 03.04.2020
МИД Украины будет решительно противостоять любым попыткам манипулировать коронавирусом

МИД Украины будет решительно противостоять любым попыткам манипулировать коронавирусом

10:19 03.04.2020
В Украине на 10:00 пятницы зафиксировано 942 случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели

В Украине на 10:00 пятницы зафиксировано 942 случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели

10:04 03.04.2020
В Тернопольской области еще один летальный исход от Covid-19

В Тернопольской области еще один летальный исход от Covid-19

10:03 03.04.2020
Внесенный РФ в ООН проект резолюции по Covid-19 является попыткой прикрытия агрессивной внешней политики

Внесенный РФ в ООН проект резолюции по Covid-19 является попыткой прикрытия агрессивной внешней политики

09:43 03.04.2020
За сутки границу Украины пересекли 13,5 тыс. человек, из них 7,2 тыс. украинцев, возвращающихся в страну

За сутки границу Украины пересекли 13,5 тыс. человек, из них 7,2 тыс. украинцев, возвращающихся в страну

09:14 03.04.2020
В ЕС в экстренном порядке вернулись 350 тыс. граждан, еще 250 тыс. ожидают возвращения

В ЕС в экстренном порядке вернулись 350 тыс. граждан, еще 250 тыс. ожидают возвращения

07:50 03.04.2020
Число заражений коронавирусом в Казахстане возросло до 444

Число заражений коронавирусом в Казахстане возросло до 444

05:36 03.04.2020
За сутки в материковом Китае выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом, 29 их них "импортированы" - власти

За сутки в материковом Китае выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом, 29 их них "импортированы" - власти

01:27 03.04.2020
Трамп опробовал на себе "пятиминутный" тест на коронавирус, результат - отрицательный

Трамп опробовал на себе "пятиминутный" тест на коронавирус, результат - отрицательный

00:06 03.04.2020
Украина договорилась о поставке из Индии трех наименований препаратов от COVID-19 – Радуцкий

Украина договорилась о поставке из Индии трех наименований препаратов от COVID-19 – Радуцкий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине на 10:00 пятницы зафиксировано 942 случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели

В Тернопольской области еще один летальный исход от Covid-19

Программа Кабмина предусматривает возобновление экономического роста - Шмыгаль

В Украине зафиксировано 897 случаев инфицирования коронавирусом COVID – 19 – Минздрав

Число случаев COVID-19 в мире превысило 1 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардепу Дубневичу, подозреваемому в завладении госсредствами более 93 млн грн, продлены обязательства до 29 апреля

Напавший на журналистов во время съемок сюжета о нарушении карантина на спортплощадке в киевском Гидропарке задержан

За две недели число безработных в США из-за коронавируса увеличилось на 10 млн человек – агентство

ВБ поприветствовал принятие закона о рынке земли и призвал принять ряд дополнительных законов

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

Украинский омбудсмен просит  власти Тайланда о помиловании украинцев, уязвимых  к заболеванию коронавирусной инфекцией COVID-19

На Луганщине сотрудники СБУ предотвратили заражения вирусом компьютерной сети одного из городских советов

Прокуратура Сумской области устанавливает правомерность увольнения 47 медработников

Трамп считает расследования демократов во время вспышки COVID-19 неуместными и позитивно влияющими на его рейтинг

Поставки комплектующих для аппаратов ИВЛ в США отныне регламентируется законом о производстве в военное время - Трамп

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА