В ЕС в экстренном порядке вернулись 350 тыс. граждан, еще 250 тыс. ожидают возвращения

Около 350 тыс. граждан ЕС, застрявших за его пределами в результате пандемии коронавируса, возвращены домой, но еще 250 тыс. человек пока ожидают возможности вернуться, причем положение многих из них бедственное, заявил журналистам в четверг в ходе видеобрифинга на условиях анонимности высокопоставленный чиновник ЕС.

С начала кризиса в общей сложности 600 тыс. граждан ЕС обратились за помощью в возвращении домой через посольства стран ЕС или миссии ЕС за рубежом в связи с отменой авиарейсов из-за угрозы коронавируса.

"Из этих 600 тыс. около 350 тыс. смогли вернуться ... осталось примерно 250 тыс. граждан ЕС за пределами Европы", - отметил чиновник.

Он сказал, что ЕС создал специальную группу в своем подразделении гражданской защиты, чтобы заниматься репатриацией своих граждан.

Специальная группа ЕС координирует усилия между государствами-членами союза. Сотрудники группы составили список из 25 проблемных стран, которым присвоены красный, желтый и зеленый уровни сложности возвращения застрявших там европейских путешественников.

ЕС помогает репатриации не только своих граждан, но граждан европейских государств Шенгенского пространства, не входящих в союз, в том числе Норвегии, Исландии и Швейцарии, а также Великобритании, находящейся в процессе выхода из ЕС.

Чиновник также сказал, что в основном люди возвращаются коммерческими рейсами авиакомпаний или чартерными рейсами, которые организуют национальные правительства, и только около 50 - 60 тысяч человек - чартерами, организованными кризисным подразделением ЕС. Программа возвращения будет продолжена в апреле. Часть стоимости чартерных рейсов возмещается пассажирами.

Много усилий ЕС уходит на то, чтобы настоятельно убедить страны держать открытыми свои воздушные пространства и узлы транзита, а также содействовать доставке путешественников из отдаленных районов в аэропорты.

Возвращение граждан ЕС из-за рубежа будет одним из трех пунктов "антикризисной" повестки дня Совета ЕС по иностранным делам, заседание которого пройдет 3 апреля в формате видеоконференции.