События

08:31 03.04.2020

ВБ поприветствовал принятие закона о рынке земли и призвал принять ряд дополнительных законов

1 мин читать
ВБ поприветствовал принятие закона о рынке земли и призвал принять ряд дополнительных законов

Всемирный банк (ВБ) поприветствовал принятие закона о рынке земли, однако указал, что важно дать возможность юридическим лицам участвовать в рынке земель для обеспечения здоровой конкуренции и ослабить ограничения земельных участков, которые можно приобретать.

"Всемирный банк приветствует принятие Верховной Радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения как первый шаг к созданию прозрачного и эффективного рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Но для того, чтобы в полной мере защитить интересы украинских и обеспечить прозрачную продажу земель, мы призываем как можно скорее принять ряд дополнительных законов", -- указал ВБ в "Фейсбуке".

Речь идет о законах, которые обеспечат свободный доступ к кадастровым данным, усилят управления земельными ресурсами, ускорят процедуры передачи земли, урегулируют продажу государственных земель, в том числе использование обязательных электронных аукционов, которые ограничат бесплатную приватизацию государственных земель, и откроют доступ к финансированию для мелких сельхозпроизводителей, пояснили в ВБ.

"Также важным будет дать возможность юридическим лицам участвовать в рынке земель для обеспечения здоровой конкуренции и ослабить ограничения на общую площадь земельных участков, которые можно приобретать в собственность. Эти реформы являются критическими для привлечения инвестиций в сельское хозяйство, открытие доступа к финансированию для фермеров и обеспечения справедливой стоимости активов для украинских землевладельцев", -- указал ВБ.

Теги: #земля #вб #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:12 03.04.2020
Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

06:54 03.04.2020
Украинский омбудсмен просит  власти Тайланда о помиловании украинцев, уязвимых  к заболеванию коронавирусной инфекцией COVID-19

Украинский омбудсмен просит  власти Тайланда о помиловании украинцев, уязвимых  к заболеванию коронавирусной инфекцией COVID-19

04:54 03.04.2020
На Луганщине сотрудники СБУ предотвратили заражения вирусом компьютерной сети одного из городских советов

На Луганщине сотрудники СБУ предотвратили заражения вирусом компьютерной сети одного из городских советов

03:53 03.04.2020
Прокуратура Сумской области устанавливает правомерность увольнения 47 медработников

Прокуратура Сумской области устанавливает правомерность увольнения 47 медработников

00:06 03.04.2020
Украина договорилась о поставке из Индии трех наименований препаратов от COVID-19 – Радуцкий

Украина договорилась о поставке из Индии трех наименований препаратов от COVID-19 – Радуцкий

23:36 02.04.2020
Программа Кабмина предусматривает возобновление экономического роста - Шмыгаль

Программа Кабмина предусматривает возобновление экономического роста - Шмыгаль

23:27 02.04.2020
Переданный фармкомпанией препарат гидроксихлорохина для лечения пациентов с COVID-19 завтра отправится в регионы -  Степанов

Переданный фармкомпанией препарат гидроксихлорохина для лечения пациентов с COVID-19 завтра отправится в регионы -  Степанов

22:58 02.04.2020
Встреча "малой фракции" "Слуги народа" с Зеленским и Ермаком дала больше ясности по ситуации с пленками и она не выглядит однобоко – замглавы фракции Янченко

Встреча "малой фракции" "Слуги народа" с Зеленским и Ермаком дала больше ясности по ситуации с пленками и она не выглядит однобоко – замглавы фракции Янченко

22:53 02.04.2020
Мошенник, представляющийся советником главы ОП, задержан при получении $100 тыс. взятки за назначение на должность в Госагентстве лесных ресурсов - ГБР

Мошенник, представляющийся советником главы ОП, задержан при получении $100 тыс. взятки за назначение на должность в Госагентстве лесных ресурсов - ГБР

22:20 02.04.2020
Сумма переводов через СЭП НБУ в 2019 году увеличилась почти на треть, а количество операций – на 7,6%

Сумма переводов через СЭП НБУ в 2019 году увеличилась почти на треть, а количество операций – на 7,6%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Программа Кабмина предусматривает возобновление экономического роста - Шмыгаль

В Украине зафиксировано 897 случаев инфицирования коронавирусом COVID – 19 – Минздрав

Число случаев COVID-19 в мире превысило 1 млн

Премьер допускает ослабление карантина в мае, но пик эпидемии страна должна пройти с жесткими ограничениями

Нардеп Лерос не явится на допрос в СБУ 3 апреля - адвокаты

ПОСЛЕДНЕЕ

За две недели число безработных в США из-за коронавируса увеличилось на 10 млн человек – агентство

Число заражений коронавирусом в Казахстане возросло до 444

За сутки в материковом Китае выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом, 29 их них "импортированы" - власти

Трамп считает расследования демократов во время вспышки COVID-19 неуместными и позитивно влияющими на его рейтинг

Трамп опробовал на себе "пятиминутный" тест на коронавирус, результат - отрицательный

Поставки комплектующих для аппаратов ИВЛ в США отныне регламентируется законом о производстве в военное время - Трамп

Европарламент выделил часть своих зданий и машин для больных коронавирусом

В Украине зафиксировано 897 случаев инфицирования коронавирусом COVID – 19 – Минздрав

Мексика начала очередной пересмотр ранее введенных ограничений на импорт листового г/к проката из РФ и Украины

Число случаев COVID-19 в мире превысило 1 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА