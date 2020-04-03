Число заражений коронавирусом в Казахстане возросло до 444

В Казахстане к утру пятницы подтверждено девять новых случаев коронавирусной инфекции, всего по стране их число увеличилось до 444, сообщил республиканский оперативный штаб.

"На 09:40 3 апреля в Казахстане зарегистрировано еще девять случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Атырауской области - один, в Северо-Казахстанской области - три, в Туркестанской области - три, в Актюбинской области - два", - говорится в сообщении штаба.

Таким образом, всего в стране подтверждены 444 случая коронавируса, из них в Нур-Султане - 199, Алматы - 91, Кызылординской области - 26, Карагандинской области - 21, Атырауской области - 20, Акмолинской области - 19, Туркестанская область - 14, Северо-Казахстанской - 14, в Шымкенте - 11, в Алматинской области - 9, Актюбинской области - 7, Жамбылской области - 6, Восточно-Казахстанской области - 3, Западно-Казахстанской - 2, в Павлодарской и Мангистаускской - по одному.