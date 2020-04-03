Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«За прошедшие сутки, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 11 обстрелов позиций Объединенных сил, шесть из которых - с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Для огневых провокаций против украинских защитников на Донбассе враг также активно использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Благодаря профессиональным и эффективным действиям наших воинов обстрелы со стороны противника были вовремя пресечены, оккупантам не удалось нанести вред как военнослужащим, так и мирным гражданам, проживающих вблизи линии разграничения… За прошедшие сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было», - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Авдеевка, Павлополь, Пески, Широкино, Богдановка, Старогнатовка,

«С началом текущих суток российские оккупационные войска обстреляли из минометов калибра 120 мм, потратив 26 мин, наши позиции вблизи Новотошковского в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". После своевременного и адекватного ответа со стороны подразделений Объединенных сил враждебные провокации прекратились. Потерь среди украинских защитников нет», - подытожили в штабе ООС.