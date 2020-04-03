События

06:54 03.04.2020

Украинский омбудсмен просит  власти Тайланда о помиловании украинцев, уязвимых  к заболеванию коронавирусной инфекцией COVID-19

1 мин читать
Украинский омбудсмен просит  власти Тайланда о помиловании украинцев, уязвимых  к заболеванию коронавирусной инфекцией COVID-19

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 просит власти Королевства Тайланд о содействии в защите прав украинцев, отбывающих наказание в тайских исправительных учреждениях.

«Обращаюсь к uлавному омбудсмену Королевства Таиланд г Виддхавата Раджатануна с просьбой обеспечить соблюдение прав граждан Украины, а именно обеспечить надлежащими условиями содержания, индивидуальными средствами защиты, качественным питанием, питьевой водой, а также необходимой медицинской помощью и лекарственными препаратами на случай заболевания корона вирусной инфекцией», - говорится в сообщении, на официальной странице украинского омбудсмена в соцсети Фейсбук  в четверг.

Как сообщила Денисова, в исправительных учереждениях  Королевства Тайланд находится 21 украинский гражданин.

Теги: #омбудсмен #украина #таиланд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:12 03.04.2020
Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

04:54 03.04.2020
На Луганщине сотрудники СБУ предотвратили заражения вирусом компьютерной сети одного из городских советов

На Луганщине сотрудники СБУ предотвратили заражения вирусом компьютерной сети одного из городских советов

03:53 03.04.2020
Прокуратура Сумской области устанавливает правомерность увольнения 47 медработников

Прокуратура Сумской области устанавливает правомерность увольнения 47 медработников

00:06 03.04.2020
Украина договорилась о поставке из Индии трех наименований препаратов от COVID-19 – Радуцкий

Украина договорилась о поставке из Индии трех наименований препаратов от COVID-19 – Радуцкий

23:36 02.04.2020
Программа Кабмина предусматривает возобновление экономического роста - Шмыгаль

Программа Кабмина предусматривает возобновление экономического роста - Шмыгаль

23:27 02.04.2020
Переданный фармкомпанией препарат гидроксихлорохина для лечения пациентов с COVID-19 завтра отправится в регионы -  Степанов

Переданный фармкомпанией препарат гидроксихлорохина для лечения пациентов с COVID-19 завтра отправится в регионы -  Степанов

22:58 02.04.2020
Встреча "малой фракции" "Слуги народа" с Зеленским и Ермаком дала больше ясности по ситуации с пленками и она не выглядит однобоко – замглавы фракции Янченко

Встреча "малой фракции" "Слуги народа" с Зеленским и Ермаком дала больше ясности по ситуации с пленками и она не выглядит однобоко – замглавы фракции Янченко

22:53 02.04.2020
Мошенник, представляющийся советником главы ОП, задержан при получении $100 тыс. взятки за назначение на должность в Госагентстве лесных ресурсов - ГБР

Мошенник, представляющийся советником главы ОП, задержан при получении $100 тыс. взятки за назначение на должность в Госагентстве лесных ресурсов - ГБР

22:20 02.04.2020
Сумма переводов через СЭП НБУ в 2019 году увеличилась почти на треть, а количество операций – на 7,6%

Сумма переводов через СЭП НБУ в 2019 году увеличилась почти на треть, а количество операций – на 7,6%

22:16 02.04.2020
В Украине зафиксировано 897 случаев инфицирования коронавирусом COVID – 19 – Минздрав

В Украине зафиксировано 897 случаев инфицирования коронавирусом COVID – 19 – Минздрав

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Программа Кабмина предусматривает возобновление экономического роста - Шмыгаль

В Украине зафиксировано 897 случаев инфицирования коронавирусом COVID – 19 – Минздрав

Число случаев COVID-19 в мире превысило 1 млн

Премьер допускает ослабление карантина в мае, но пик эпидемии страна должна пройти с жесткими ограничениями

Нардеп Лерос не явится на допрос в СБУ 3 апреля - адвокаты

ПОСЛЕДНЕЕ

За сутки в материковом Китае выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом, 29 их них "импортированы" - власти

Трамп считает расследования демократов во время вспышки COVID-19 неуместными и позитивно влияющими на его рейтинг

Трамп опробовал на себе "пятиминутный" тест на коронавирус, результат - отрицательный

Поставки комплектующих для аппаратов ИВЛ в США отныне регламентируется законом о производстве в военное время - Трамп

Европарламент выделил часть своих зданий и машин для больных коронавирусом

Мексика начала очередной пересмотр ранее введенных ограничений на импорт листового г/к проката из РФ и Украины

Число случаев COVID-19 в мире превысило 1 млн

Во Франции за сутки скончался 471 пациент с коронавирусом

Премьер допускает ослабление карантина в мае, но пик эпидемии страна должна пройти с жесткими ограничениями

Нардеп Лерос не явится на допрос в СБУ 3 апреля - адвокаты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА