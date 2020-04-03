Украинский омбудсмен просит  власти Тайланда о помиловании украинцев, уязвимых  к заболеванию коронавирусной инфекцией COVID-19

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 просит власти Королевства Тайланд о содействии в защите прав украинцев, отбывающих наказание в тайских исправительных учреждениях.

«Обращаюсь к uлавному омбудсмену Королевства Таиланд г Виддхавата Раджатануна с просьбой обеспечить соблюдение прав граждан Украины, а именно обеспечить надлежащими условиями содержания, индивидуальными средствами защиты, качественным питанием, питьевой водой, а также необходимой медицинской помощью и лекарственными препаратами на случай заболевания корона вирусной инфекцией», - говорится в сообщении, на официальной странице украинского омбудсмена в соцсети Фейсбук в четверг.

Как сообщила Денисова, в исправительных учереждениях Королевства Тайланд находится 21 украинский гражданин.