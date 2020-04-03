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04:54 03.04.2020

На Луганщине сотрудники СБУ предотвратили заражения вирусом компьютерной сети одного из городских советов

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На Луганщине сотрудники СБУ предотвратили заражения вирусом компьютерной сети одного из городских советов

В Луганской области специалисты Службы безопасности Украины предотвратилизаражения компьютерным вирусом компьютерной сети одного из городских советов, сообщает пресс-служба СБУ.

«Специалисты по кибербезопасности прекратили распространение вредоносной программы, минимизировали негативные последствия поражения и дали рекомендации по устранению недостатков в системе технического компьютерного обеспечения горсовета», - говорится в сообщении, на официальной странице  ГУ СБУ в Луганской области в соцсети Фейсбук в четверг.

Сейчас проверяется информация о сознательном инфицировании локальной компьютерной системы госучреждения и причастности к киберинциденту так называемого «МГБ ЛНР».

«По результатам проверки будет принято решение о направлении материалов документирования противоправной деятельности по подследственности для открытия уголовного производства», - подытожили в СБУ.

 

Теги: #вирус #луганская #сбу #украина
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