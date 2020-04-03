На Луганщине сотрудники СБУ предотвратили заражения вирусом компьютерной сети одного из городских советов

В Луганской области специалисты Службы безопасности Украины предотвратилизаражения компьютерным вирусом компьютерной сети одного из городских советов, сообщает пресс-служба СБУ.

«Специалисты по кибербезопасности прекратили распространение вредоносной программы, минимизировали негативные последствия поражения и дали рекомендации по устранению недостатков в системе технического компьютерного обеспечения горсовета», - говорится в сообщении, на официальной странице ГУ СБУ в Луганской области в соцсети Фейсбук в четверг.

Сейчас проверяется информация о сознательном инфицировании локальной компьютерной системы госучреждения и причастности к киберинциденту так называемого «МГБ ЛНР».

«По результатам проверки будет принято решение о направлении материалов документирования противоправной деятельности по подследственности для открытия уголовного производства», - подытожили в СБУ.