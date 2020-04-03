Поставки комплектующих для аппаратов ИВЛ в США отныне регламентируется законом о производстве в военное время - Трамп

Президент США Дональд Трамп в четверг прибегнул к закону о производстве в военное время для того, чтобы производители домашнего оборудования смогли как можно скорее начать производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Сегодня в рамках закона о производстве в период военного времени я издал распоряжение для того, чтобы производители домашнего оборудования смогли более полно обеспечить производство аппаратов ИВЛ ради спасения жизней американцев. Я отдал распоряжение министру здравоохранения и министру внутренней безопасности, чтобы они оказали помощь таким производителям как General Electric, Hill-Rom, Medtronic, ResMed, Royal Philips, and Vyaire Medical в обеспечении комплектующими, необходимыми для производства аппаратов ИВЛ", - говорится в заявлении, подписанном Трампом.

"Я благодарен этим и другим производителям за перевод (их мощностей) в это трудное время на производство аппаратов ИВЛ. Сегодняшнее распоряжение спасет жизни, поскольку устранит препятствия в цепочке обеспечения комплектующими, которые могут поставить под угрозу быстрое производство аппаратов ИВЛ", - отмечается в документе.

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