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00:38 03.04.2020

Поставки комплектующих для аппаратов ИВЛ в США отныне регламентируется законом о производстве в военное время - Трамп

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Поставки комплектующих для аппаратов ИВЛ в США отныне регламентируется законом о производстве в военное время - Трамп

Президент США Дональд Трамп в четверг прибегнул к закону о производстве в военное время для того, чтобы производители домашнего оборудования смогли как можно скорее начать производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Сегодня в рамках закона о производстве в период военного времени я издал распоряжение для того, чтобы производители домашнего оборудования смогли более полно обеспечить производство аппаратов ИВЛ ради спасения жизней американцев. Я отдал распоряжение министру здравоохранения и министру внутренней безопасности, чтобы они оказали помощь таким производителям как General Electric, Hill-Rom, Medtronic, ResMed, Royal Philips, and Vyaire Medical в обеспечении комплектующими, необходимыми для производства аппаратов ИВЛ", - говорится в заявлении, подписанном Трампом.

"Я благодарен этим и другим производителям за перевод (их мощностей) в это трудное время на производство аппаратов ИВЛ. Сегодняшнее распоряжение спасет жизни, поскольку устранит препятствия в цепочке обеспечения комплектующими, которые могут поставить под угрозу быстрое производство аппаратов ИВЛ", - отмечается в документе.

Количество заразившихся новым коронавирусом в США превысило отметку в 200 тыс. Скончались более 5,3 тыс. человек.

Теги: #сша #трамп #закон #ивл
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