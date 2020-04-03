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00:06 03.04.2020

Украина договорилась о поставке из Индии трех наименований препаратов от COVID-19 – Радуцкий

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Украина договорилась о поставке из Индии трех наименований препаратов от COVID-19 – Радуцкий

Украина договорилась о поставке из Индии трех наименований препаратов, которые используются для лечения пациентов с COVID-19, сообщил  глава комитета Верховной Рады  по здоровью нации, медпомощи и медстрахованию  Михаил Радуцкий.

 «Удалось договориться с индийскими партнерами по поставкам в Украину трех наименований препаратов», - написал он на своей странице в сети Фейсбук в четверг.

Радуцкий не уточнил, о каких препаратах идет речь.

Как сообщалось, ранее Радуцкий сообщил, что пять украинских фармацевтичеких компаний готовы производить лекарственные средства, продемонстрировавшие эффективность в лечении COVID-19.

Теги: #коронавирус #украина #препарат #депутат
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