Программа Кабмина предусматривает возобновление экономического роста - Шмыгаль

Утвержденная программа деятельности Кабмина является реалистичной и предусматривает восстановление экономического роста, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Наша программа реалистична, а подходы - ответственные. Первое направление работы - это преодоление рисков для жизни и здоровья наших граждан. Второй - восстановление экономического роста", - написал Шмыгаль на своем официальном канале в Telegram.

Премьер-министр Украины пообещал, что вскоре данная программа будет подана на рассмотрение в парламент.