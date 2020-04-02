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23:36 02.04.2020

Программа Кабмина предусматривает возобновление экономического роста - Шмыгаль

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Программа Кабмина предусматривает возобновление экономического роста - Шмыгаль

Утвержденная программа деятельности Кабмина является реалистичной и предусматривает восстановление экономического роста, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Наша программа реалистична, а подходы - ответственные. Первое направление работы - это преодоление рисков для жизни и здоровья наших граждан. Второй - восстановление экономического роста", - написал Шмыгаль на своем официальном канале в Telegram.

Премьер-министр Украины пообещал, что вскоре данная программа будет подана на рассмотрение в парламент.

Теги: #рост #программа #украина #кабмин
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