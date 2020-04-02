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23:31 02.04.2020

Европарламент выделил часть своих зданий и машин для больных коронавирусом

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Европарламент выделил часть своих зданий и машин для больных коронавирусом

Европарламент отдал часть своих зданий и автомобилей для ухода за больными коронавирусом.

"Европа реагирует и показывает силу наших совместных действий, - заявил в четверг председатель представительной ассамблеи ЕС Давид Сассоли в своем видеообращении. - Будет сделано гораздо больше, особенно если мы все вместе будем бороться против этого вируса".

"Как парламент мы хотели бы внести свой вклад и показать небольшой пример, поэтому предоставили брюссельским властям часть нашего здания для ухода за пациентами, а также парк из 100 автомобилей. Мы готовы сделать то же самое с нашими офисами в Люксембурге и Страсбурге, если власти там в этом нуждаются", - председатель представительной ассамблеи ЕС.

Сассоли сообщил о принятом решении провести внеочередное пленарное заседание Европарламента 16 и 17 апреля, чтобы проголосовать за новые меры Еврокомиссии по преодолению кризиса COVID-19.

Теги: #европа #автомобили #здания #парламент
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