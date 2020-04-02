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23:27 02.04.2020

Переданный фармкомпанией препарат гидроксихлорохина для лечения пациентов с COVID-19 завтра отправится в регионы -  Степанов

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Переданный фармкомпанией препарат гидроксихлорохина для лечения пациентов с COVID-19 завтра отправится в регионы -  Степанов

Препарат "Плаквенил" (действующее вещество - гидроксихлорохин) применяемый для лечения пациентов с COVID-19, безоплатно переданный фармкомпанией «Санофи»  в пятницу отправится в регионы, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

 «Санофи» безоплатно передала Минздраву большую партию препарата. Физически компания передала препарат на ГП «Укрмедпоставки» только сегодня. У нас уже готово распределение по регионам. Завтра будет подписан приказ и, думаю, что завтра он уже поедет», - сказал он в эфире программы «Право на власть» на  телеканале «1+1».

Степанов сообщил, что «Санофи» передала Минздраву 3 тыс. упаковок препарата, 2250 упаковок бдудет развезено по регионам, 550 упаковок останутся в Киеве «для быстрого реагирования».

 Также Степанов сообщил, что Минздрав ведет переговоры с фармпроизводителями о поставках препаратов гидроксихлорохина.

«У нас уже есть  договоренность с ведущими компаниями о поставке этого препарата. Думаю на следующей неделе мы подучим в Украине его для лечения пациентов», - сказал он.

 Как сообщалось, 30 марта фармкомпания «Санофи» сообщила, что обсуждает с Минздравом возможности поставок препарата "Плаквенил" по запросу государства, который может быть использован в лечении пациентов с COVID-19. Фармпроизводитель отметил, что поставки могут быть возможны исходя из заявленной потребности и с учетом текущих доступных возможностей снабжения и производства данного препарата. При этом компания сохраняет необходимые запасы для обеспечения непрерывности поставок пациентов в рамках текущих одобренных показаний этого препарата.

В Украине препарат «Плаквенил» зарегистрирован для лечения ревматоидного артрита, ювенильного ревматоидного артрита, системной красной волчанки, а также дерматологических заболеваний, причиной возникновения или ухудшения течения которых является действие солнечного света

Теги: #министр #украина #коронавирус
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