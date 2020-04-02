Встреча "малой фракции" с Зеленским и Ермаком дала больше ясности по ситуации с пленками и она не выглядит однобоко – замглавы фракции Янченко

Встреча так называемой "малой фракции" "Слуги народа" (глава фракции, его заместители и главы комитетов Рады) с президентом Владимиром Зеленским и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком дала больше ясности по ситуации вокруг видеозаписей с участием брата главы ОП Дениса Ермака и она выглядит уже не так однобоко, считает замглавы фракции Галина Янченко.

"На самом деле, отдельные высказывания о том, что Гео Лероса преследуют, как раз звучали на фоне отсутствия информации. Мы, например, ее сегодня получили. Потому что никто не знал, что Ермаку-младшему тоже вручили повестку и он, в отличие от Гео, уже ходит на многочасовые допросы. Мы этого не знали, и поэтому ситуация выглядела несколько однобоко, но выяснилось, что это не совсем так", - рассказала она агентству "Интерфакс-Украина".

Янченко отметила, что это была инициатива "малой фракции" встретиться и обсудить данную ситуацию, выработать позицию и как фракция должна на нее реагировать. "К этой встрече решил присоединиться президент и руководитель Офиса президента, они были на части встречи, пояснили ситуацию", - сообщила она.

Депутат обратила внимание, что опубликованные несколько дней назад видеозаписи датированы августом, сентябрем 2019 года, но появились они именно сейчас. "Офису президента об этих пленках было известно, потому что этими пленками уже пытались шантажировать раньше", - указала она.