Мошенник, представляющийся советником главы ОП, задержан при получении $100 тыс. взятки за назначение на руководящую должность в Госагентстве лесных ресурсов - ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве задержали мужчину, представлявшегося советником Офиса президента Украины, предлагавшего за $200 тыс. «решение вопроса» назначение на руководящую должность в Государственном агентстве лесных ресурсов, сообщает пресс-служба ГБР.

«По предварительной информации, представитель общественной организации, представляясь уполномоченным от председателя Офиса президента Украины, Генерального прокурора, секретаря СНБО и нового руководства Государственного бюро расследований, пытался мошенническим методами завладеть средствами бывшего директора госпредприятия. В частности гражданин требовал $100 тыс. за решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности по результатам проверки Госаудитслужбы на предприятии. Еще $100 тыс. за решение вопроса о назначении потерпевшего на руководящую должность в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины» - говорится в сообщении на официальном сайте ГБР в четверг вечером.

Задержали мужчину 2 апреля 2020 во время получения им первой части средств в размере $100 тыс.

«Задержанному сообщено о подозрении. Сейчас подано ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей», - подытожили в ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.