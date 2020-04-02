События

22:53 02.04.2020

Мошенник, представляющийся советником главы ОП, задержан при получении $100 тыс. взятки за назначение на руководящую должность в Госагентстве лесных ресурсов - ГБР

1 мин читать
Мошенник, представляющийся советником главы ОП, задержан при получении $100 тыс. взятки за назначение на руководящую должность в Госагентстве лесных ресурсов - ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве задержали мужчину, представлявшегося  советником Офиса президента Украины, предлагавшего за $200 тыс. «решение вопроса» назначение на руководящую должность в Государственном агентстве лесных ресурсов, сообщает пресс-служба ГБР.

«По предварительной информации, представитель общественной организации, представляясь уполномоченным от председателя Офиса президента Украины, Генерального прокурора, секретаря СНБО и нового руководства Государственного бюро расследований, пытался мошенническим методами завладеть средствами бывшего директора госпредприятия. В частности гражданин требовал $100 тыс.  за решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности по результатам проверки Госаудитслужбы на предприятии. Еще $100 тыс. за решение вопроса о назначении потерпевшего на руководящую должность в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины» - говорится в сообщении на официальном сайте ГБР в четверг вечером.

Задержали мужчину 2 апреля 2020 во время получения им первой части средств в размере $100 тыс.

«Задержанному сообщено о подозрении. Сейчас подано ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей», - подытожили в ГБР.

 Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

 

Теги: #гбр #украина #задержание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:36 02.04.2020
Программа Кабмина предусматривает возобновление экономического роста - Шмыгаль

Программа Кабмина предусматривает возобновление экономического роста - Шмыгаль

23:27 02.04.2020
Переданный фармкомпанией препарат гидроксихлорохина для лечения пациентов с COVID-19 завтра отправится в регионы -  Степанов

Переданный фармкомпанией препарат гидроксихлорохина для лечения пациентов с COVID-19 завтра отправится в регионы -  Степанов

22:58 02.04.2020
Встреча "малой фракции" с Зеленским и Ермаком дала больше ясности по ситуации с пленками и она не выглядит однобоко – замглавы фракции Янченко

Встреча "малой фракции" с Зеленским и Ермаком дала больше ясности по ситуации с пленками и она не выглядит однобоко – замглавы фракции Янченко

22:20 02.04.2020
Сумма переводов через СЭП НБУ в 2019 году увеличилась почти на треть, а количество операций – на 7,6%

Сумма переводов через СЭП НБУ в 2019 году увеличилась почти на треть, а количество операций – на 7,6%

22:16 02.04.2020
В Украине зафиксировано 897 случаев инфицирования коронавирусом COVID – 19 – Минздрав

В Украине зафиксировано 897 случаев инфицирования коронавирусом COVID – 19 – Минздрав

21:57 02.04.2020
Мексика начала очередной пересмотр ранее введенных ограничений на импорт листового г/к проката из РФ и Украины

Мексика начала очередной пересмотр ранее введенных ограничений на импорт листового г/к проката из РФ и Украины

21:10 02.04.2020
Премьер допускает ослабление карантина в мае, но пик эпидемии страна должна пройти с жесткими ограничениями

Премьер допускает ослабление карантина в мае, но пик эпидемии страна должна пройти с жесткими ограничениями

20:20 02.04.2020
Украина рассчитывает на $165 млн в рамках глобального плана ООН по борьбе с COVID-19 - разговор Зеленского и Гутерриша

Украина рассчитывает на $165 млн в рамках глобального плана ООН по борьбе с COVID-19 - разговор Зеленского и Гутерриша

19:51 02.04.2020
Главы МИД Украины и Туркменистана договорились углублять политические и экономические отношения

Главы МИД Украины и Туркменистана договорились углублять политические и экономические отношения

19:39 02.04.2020
В ВСУ подтвердили второй случай заражения коронавирусом военнослужащего

В ВСУ подтвердили второй случай заражения коронавирусом военнослужащего

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине зафиксировано 897 случаев инфицирования коронавирусом COVID – 19 – Минздрав

Число случаев COVID-19 в мире превысило 1 млн

Нардеп Лерос не явится на допрос в СБУ 3 апреля - адвокаты

Украина рассчитывает на $165 млн в рамках глобального плана ООН по борьбе с COVID-19 - разговор Зеленского и Гутерриша

В ВСУ подтвердили второй случай заражения коронавирусом военнослужащего

ПОСЛЕДНЕЕ

Европарламент выделил часть своих зданий и машин для больных коронавирусом

Число случаев COVID-19 в мире превысило 1 млн

Во Франции за сутки скончался 471 пациент с коронавирусом

Нардеп Лерос не явится на допрос в СБУ 3 апреля - адвокаты

Черновицкая область с полуночи 3 апреля закрывает въезд и выезд на территорию области

Почти все умершие от Covid-19 в Украине имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, диабет, новообразования, болезни почек и легких - ЦОЗ

Имя кандидата в президенты США от демократов будет названо в августе, а не в июле, как планировалось

Граждане Азербайджана с 5 апреля для выхода из дома должны будут посылать смс-уведомления - оперштаб

В штате Нью-Йорк за сутки скончались более 430 человек с коронавирусом

В Ивано-Франковске скончалась роженица с подозрением на коронавирус

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА