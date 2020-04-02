В Украине зафиксировано 897 случаев инфицирования коронавирусом COVID – 19 – Минздрав

В Украине зафиксировано 897 случаев инфицирования коронавирусом COVID – 19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«По состоянию на 22:00 2 апреля в Украине 897 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19», - говорится в сообщении, на официальной странице Минздрава в четверг вечером.

В Минздраве отметили, что всего в Украине зафиксировано 22 летальных исхода от COVID-19. У 19 человек, ранее инфицированных коронавирусом COVID – 19 повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.