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22:16 02.04.2020

В Украине зафиксировано 897 случаев инфицирования коронавирусом COVID – 19 – Минздрав

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В Украине зафиксировано 897 случаев инфицирования коронавирусом COVID – 19 – Минздрав

В  Украине зафиксировано 897 случаев инфицирования коронавирусом COVID – 19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«По состоянию на 22:00 2 апреля в Украине 897 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19», - говорится в сообщении, на официальной странице Минздрава в четверг вечером.

В Минздраве отметили, что всего в Украине зафиксировано 22 летальных исхода от COVID-19. У 19 человек, ранее инфицированных  коронавирусом COVID – 19  повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Теги: #данные #коронавирус #украина
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