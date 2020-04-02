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21:21 02.04.2020

Во Франции за сутки скончался 471 пациент с коронавирусом

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Во Франции за сутки скончался 471 пациент с коронавирусом

Общее количество умерших во Франции пациентов с коронавирусом достигло 4 тыс. 503, за прошедшие сутки умер 471 инфицированный, сообщил в четверг вечером директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

Всего по данным на четверг госпитализированы 26 тыс. 246 пациентов, из них 6 тыс. 399 находятся в тяжелом состоянии, помещены в реанимационные отделения.

Среди пациентов реанимационных отделений 35% имеют возраст моложе 60 лет, 60% - 60-80 лет, и 90 человек моложе 30 лет.

Число вылечившихся пациентов достигло 12 тыс. 428. Почти 1,5 тыс. человек выписаны из больниц за последние сутки.

Теги: #коронавирус #франция
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