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21:10 02.04.2020

Премьер допускает ослабление карантина в мае, но пик эпидемии страна должна пройти с жесткими ограничениями

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Премьер допускает ослабление карантина в мае, но пик эпидемии страна должна пройти с жесткими ограничениями

Украина планирует после завершения майских праздников плавно запустить экономику, однако пиковые периоды пандемии страна должна пройти в жестком карантине для замедления распространения коронавируса, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе онлайн-встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине (AmCham) в четверг.

По словам премьера, Украина не может себе позволить длительный карантина на 2-4 месяца, поскольку семьи и предприятия не имеют достаточного запаса резервов выдержать столь долгую изоляцию.

Поэтому в мае Шмыгаль допускает ослабления карантина в следующем месяце, однако ограничения продолжат действовать для людей пожилого возраста и детей.

В то же время правительство не намерено ужесточать ограничения с точки зрения ведения бизнеса, однако призывает компании ответственно относиться к правилам безопасности сотрудников, добавил он в ходе общения с бизнесом.

По словам премьера, Кабинет министров работает над кредитными программами для бизнеса, в частности, над расширением программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Шмыгаль также объявил о создании специального мозгового центра с участием топ-специалистов для обсуждения предложений бизнес-сообщества, которые в дальнейшем могут стать основой для законопроектов.

Теги: #коронавирус #украина
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