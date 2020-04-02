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20:55 02.04.2020

Нардеп Лерос не явится на допрос в СБУ 3 апреля - адвокаты

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Нардеп Лерос не явится на допрос в СБУ 3 апреля - адвокаты

Народный депутат фракции "Слуга народа" Гео Лерос не сможет прибыть на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ), сообщила защищающая нардепа юридическая компания "Миллер".

"Гео Лерос не может явиться в СБУ 03 апреля 2020 года, поскольку получил повестку о вызове не за три дня до даты допроса, как это предусмотрено ч. 8 ст. 135 УПК, а также уже допрашивается в Государственном бюро расследований в этот день", - сообщили адвокаты в соцсети Facebook.

Как сообщалось, 29 марта народный депутат Гео Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы ОП Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности. Согласно таймингу, записи были сделаны в августе-октябре 2019 года.

Лерос направил обращение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику с просьбой проверить и дать оценку информации, которая содержится на данных видеозаписях.

Андрей Ермак заявил, что 29 марта подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований в связи с распространенными депутатом Леросом видеозаписями.

30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, а ГБР открыло уголовное производство по заявлению Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.

1 апреля сотрудники СБУ пытались вручить Леросу повестку на допрос в качестве свидетеля в рамках расследование дела о незаконном использовании специальных технических средств негласного получения информации, однако он отказался лично получить повестку о вызове и предложил обратиться к его адвокату.

Теги: #допрос #сбу #лерос
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