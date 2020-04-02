Имя кандидата в президенты США от демократов будет названо в августе, а не в июле, как планировалось

Съезд Демократической партии США, на котором должен быть назван кандидат на пост президента, перенесен с июля на август из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране, сообщает американский телеканал CNBC.

"В нынешней обстановке неопределенности мы полагаем, что самый разумный подход заключается в том, чтобы заручиться дополнительным временем и последить за развитием ситуации для того, чтобы мы смогли безопасно и успешно провести съезд", - цитирует телеканал выдержку из пресс-релиза, распространенного в четверг Демократической партией.

Лидером в гонке за выдвижение кандидатом на выборах президента в Демократической партии является бывший вице-президент Джо Байден. Ранее на этой неделе он сказал, что не удивится, если будет принято решение о переносе времени проведения съезда.

Проведение президентских выборов-2020 в США намечено на 3 ноября.