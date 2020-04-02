Украина рассчитывает на $165 млн в рамках глобального плана ООН по борьбе с COVID-19 - разговор Зеленского и Гутерриша

Украина поддерживает Глобальный план гуманитарного реагирования ООН, который направлен на оказание помощи по противодействию Covid-19 и благодаря которому государство сможет получить финансовую поддержку, подчеркивает президент Украины Владимир Зеленский.

"Для Украины важно получить финансовую поддержку в рамках этого плана в сумме предусмотренных $165 млн", - сказал он в ходе телефонного разговора в четверг с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает пресс-служба президента Украины.