В штате Нью-Йорк за сутки скончались более 430 человек с коронавирусом

В американском штате Нью-Йорк за сутки зафиксировали 432 случая смерти пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщил в четверг телеканал NBC News со ссылкой на губернатора штата Эндрю Куомо.

Куомо заявил на пресс-конференции в городе Олбани, что в штате также выявили еще 8 669 новых случаев заражения COVID-19.

Таким образом, всего в Нью-Йорке с начала вспышки коронавируса диагностировали более 92,3 тыс. случаев заражения COVID-19, свыше 2,3 тыс. инфицированных скончались.

Куомо заявил, что коронавирус затрагивает не только городские районы, и что COVID-19 распространился по всему штату, включая поселения, "где больше коров, чем людей".

Он отметил, что пик распространения инфекции может через 7 - 30 дней.

Нью-Йорк считается эпицентром распространения COVID-19 в США и рекордсменом по количеству выявленных случаев в стране.

Накануне количество заразившихся новым коронавирусом в США превысило отметку в 200 тыс. Скончались более 5,3 тыс. человек.