Главы МИД Украины и Туркменистана договорились углублять политические и экономические отношения

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в ходе телефонной беседы договорились углублять политические и экономические отношения стран, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Собеседники отметили важность интенсивного политического диалога на высоком и наивысшем уровнях. Отдельный акцент сделали на вопросах торговли и расширения географии бизнес-проектов на взаимовыгодных для стран условиях", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины в четверг.

Глава МИД Украины подчеркнул необходимость активного сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран и выразил заинтересованность в проведении очередного заседания Совместной межправительственной украинско-туркменской комиссии по экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству.