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19:51 02.04.2020

Главы МИД Украины и Туркменистана договорились углублять политические и экономические отношения

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Главы МИД Украины и Туркменистана договорились углублять политические и экономические отношения

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в ходе телефонной беседы договорились углублять политические и экономические отношения стран, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Собеседники отметили важность интенсивного политического диалога на высоком и наивысшем уровнях. Отдельный акцент сделали на вопросах торговли и расширения географии бизнес-проектов на взаимовыгодных для стран условиях", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины в четверг.

Глава МИД Украины подчеркнул необходимость активного сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран и выразил заинтересованность в проведении очередного заседания Совместной межправительственной украинско-туркменской комиссии по экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству.

Теги: #туркменистан #украина #мид
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