В Ивано-Франковске скончалась роженица с подозрением на коронавирус

В Ивано-Франковске в перинатальном центре скончалась роженица, у которой подозревают коронавирус. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в соцсети Facebook.

"Внезапно умерла женщина в родильном доме. Ребенок под присмотром врачей. Вскрытие показало, что вероятно легкие были повреждены коронавирусом. Ждем окончательных результатов тестов", - написал он 1 апреля.

2 апреля начальник городского управления здравоохранения Мария Бойко сообщила, что женщина умерла внезапно, но ребенка удалось спасти с помощью кесаревого сечения.

Она также отметила, что причины внезапной смерти женщины устанавливаются.

"Сегодня проводилось вскрытие: было установлено, что у женщины есть подозрение на двустороннюю пневмонию. Поэтому на сегодняшний день мы рассматриваем вопрос, у этой женщины выставлено ​​подозрение на коронавирусную инфекциею. Отобраны все необходимые материалы для доставки в референс-лабораторию Центра общественного здоровья, чтобы исследовать истинную причину смерти этой женщины", - заявила Бойко на брифинге областной государственной администрации.

Ранее, 30 марта, в перинатальном центре Ивано-Франковска скончалась женщина, у которой был лабораторно подтвержден коронавирус. Ещё одна беременная женщина с подтвержденным коронавирусом изолирована в отдельной палате.