События

19:20 02.04.2020

Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет

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Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет

Незаконные вооруженные формирования с начала суток 2 апреля восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре - с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений.

"Сегодня, 2 апреля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в четверг.

Во время обстрелов боевики применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. "На все обстрелы украинские военнослужащие давали жесткий ответ из имеющегося вооружения, заставляя оккупантов прекратить любые активные действия", - говорится в сообщении.

Все обстрелы пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", за пределами согласованных участков разведения сил и средств.

Теги: #оос #сводка
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