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19:14 02.04.2020

Суд продлил обязательства подозреваемым по "делу Роттердам+"

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Суд продлил обязательства подозреваемым по "делу Роттердам+"

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил процессуальные обязательства, определенные после внесения залога, четырем подозреваемым по "делу Роттердам+".

"Действие обязательств было продлено до 2 июня 2020 года", - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Речь идет о бывшем члене Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (далее - НКРЭКУ), бывшем начальнике отдела НКРЭКУ и двух топ-менеджерах ДТЭК.

Как сообщалось, в конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину" ("Роттердам+").

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 24 марта 2017 года открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердивших формулу "Роттердам+". С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула "Роттердам+", прекратила действие, однако расследование НАБУ продолжается, а дело начало слушаться в судах.

Находящийся в розыске по обвинениям НАБУ за формулу "Роттердам+" экс-глава НКРЭКУ, Дмитрий Вовк считает, что правительство своим постановлением от 24 января этого года о формуле ценообразования на газ для "Нафтогаза Украины" фактически подтвердило справедливость "Роттердам+".

"Роттердам+" в газе быть! Меня нет в Украине, но "дело" мое живет. Теперь цена на газ, добытый в Полтавщине, считается как на привезенный из Голландии", – написал Вовк в Facebook.

По его словам, формула в постановлении правительства по газу построена на применении того же импортного паритета на уровне "хаб плюс логистика", что и утвержденная в его каденцию НКРЭКУ формула "Роттердам+".

Согласно постановлению Кабмина №17 от 24 января, "Нафтогаз" устанавливает цену природного газа по спецобязательствам (ПСО) на январь-апрель 2020 года исходя из котировок на хабе TTF, плюс разница (спрэд) в уровне цен на TTF и границе Украины, плата за вход в украинскую ГТС и торговая наценка.

Теги: #роттердам #вакс
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