Суд продлил подозреваемой в деле об убийстве Шеремета Яне Дугарь ночной домашний арест

Печерский районный суд Киева продлил ночной домашний арест подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь до 31 мая, сообщает Hromadske в четверг.

Прокурор по делу Сергей Зузак просил продлить меру пресечения Яне Дугарь еще на два месяца, подчеркивая риск побега подозреваемой, давления на свидетелей и экспертов, уничтожения вещественных доказательств, совершения другого преступления. Также он заявил, что необходимо получить результаты примерно 20 экспертиз и провести дополнительные следственные действия.

Адвокаты возражали, указывая на фальсификацию экспертиз, разногласия роста и наличии свидетелей, которые подтвердили пребывание Яны Дугарь в Донецкой области в дни наблюдения за Шереметом.

Сама подозреваемая отметила, что не имеет отношения к преступлению. "Мне противно смотреть и слушать каждый раз одно и то же. Никаких доказательств нет. Напротив, есть доказательства, указывающие, что я находилась в госпитале", - сказала Дугарь.

Заседание суда проходило только с участием сторон из-за предпринятых карантинных мер.

Ранее прокуратура продлила срок досудебного расследования до 12 июля 2020 года. 1 апреля Печерский райсуд продлил арест подозреваемой в причастности к убийству Шеремета Юлии Кузьменко до 30 мая 2020 года.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года Кузьменко, для Дугарь суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года. 14 декабря суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко.

24 января Печерский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство защиты и изменил меру пресечения Дугарь на ночной домашний арест. В феврале мера пресечения Дугарь была продлена, и апелляционный суд впоследствии оставил это решение в силе.