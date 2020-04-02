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19:08 02.04.2020

КШЭ прогнозирует пик пандемии COVID-19 в Украине на лето

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КШЭ прогнозирует пик пандемии COVID-19 в Украине на лето

Киевская школа экономики (КШЭ) прогнозирует пик эпидемии COVID-19 в Украине на лето, сообщил почетный президент КШЭ и экс-министр экономики Тимофей Милованов.

"Без карантина пик пандемии в Украине состоится через 2-3 месяца - в июне или июле. С карантином (только) до 24 апреля пик пандемии отсрочится на две недели (но спасаем 150 людей)", - написал Милованов в Facebook в четверг.

Он подчеркнул, что продление карантина до 24 апреля позволит уберечь жизни 150 человек.

"Оценки о пике согласовываются с оценками ученых для Японии (начало середины лета), но отличаются от оценок для США (конец апреля). Причина, вероятно, заключается в том, что в США заражение вирусом началось раньше, и уже сегодня США является одним из центров пандемии", - пояснил Милованов.

Его рекомендации – ужесточать карантин, причем максимально именно во время пика, чтобы его сгладить.

"Сейчас, в начале пандемии, наоборот, карантинные меры должны быть относительно мягкими. В зависимости от сценария карантин может достигать от нескольких до восьми месяцев", - добавил экс-министр, уточнив, что оценка базируется на математической модели, которую разработала КШЭ, а также на данных Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Теги: #кшэ #карантин
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